В Госдуме назвали неочевидную опасность кадрового дефицита в России Депутат Чаплин: кадровый голод в России приведет к перегрузке работников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Серьезный кадровый голод, который испытывает сегодня экономика России, опасен тем, что специалисты оказываются перегружены работой, заявил в беседе с aif.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, это чревато многочисленными проблемами — от ухудшения здоровья до травм на производстве.

Недостаток специалистов обуславливает увеличение нагрузки на уже имеющихся работников. При этом повышается риск их перегрузки, выгорания, а также ухудшения физического и психологического благополучия, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что заваленный работой человек лишен возможности развиваться и строить карьеру. В результате если поначалу работники воспринимают кадровый дефицит как возможность повышения зарплаты и более легкого поиска работы, то в перспективе ситуация оборачивается негативными последствиями, в том числе ухудшением здоровья.

Как отметил парламентарий, справиться с дефицитом рабочих рук можно благодаря массовой роботизации многих производственных процессов, когда передовые технологии позволят улучшить условия труда для людей, особенно в сферах однообразной деятельности.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала основной проблемой экономики страны нехватку рабочей силы. По словам главы ЦБ, дефицит кадров ощущается в машиностроении и химической промышленности.