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05 августа 2025 в 19:38

В Госдуме нашли способ спасти почти 130 малых городов от вымирания

Депутат Нилов: в малых городах нужно навести порядок с целевым набором

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вымирание малых городов можно предотвратить с помощью разработки четкого механизма целевого набора учащихся, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, молодежь, уезжая из небольших населенных пунктов на учебу, обычно не возвращается на родину.

Нужно навести порядок с целевым набором, чтобы, если молодые люди из малых городов уезжают учиться, пусть они в обязательном порядке возвращаются. Сегодня целевой набор нормально еще не работает. Для обеспечения кадрами соответствующих предприятий надо думать о расширении возможностей прохождения альтернативной срочной службы либо предоставлении отсрочки. Жилье, зарплата, соцпакет, налоговые преференции, налоговые льготы и любое содействие молодежи для открытия и развития своего дела, — отметил Нилов.

Нилов подчеркнул, что оттоку молодежи из малых регионов способствует единый государственный экзамен. После окончания вуза в другом регионе выпускники понимают, что зарплаты позволяют им достойно жить там, пояснил он.

То, что народ уезжает, особенно молодежь, из малых городов, это очевидно. Во многом здесь способствует единый госэкзамен, когда молодежь уезжает в другие субъекты и не возвращается, понимая, что зарплаты по месту нахождения вуза после его окончания позволяют работать даже не по специальности, а чаще всего не по специальности, и снимать жилье, — добавил Нилов.

Ранее стало известно, что в России могут пропасть 129 малых городов. В таких населенных пунктах в настоящее время проживает 3,4 млн человек, численность населения там за 10 лет сократилась на 314 тысяч.

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