В Госдуме нашли способ не позволить Украине запускать ATACMS по России Депутат Журавлев призвал максимально усилить ПВО для уничтожения ATACMS ВСУ

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Необходимо максимально усилить российскую ПВО для уничтожения крылатых ракет ATACMS, переданных США Украине, таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился первый зампред комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев. Парламентарий подчеркнул, что ПВО также стоит подготовить для перехвата американских истребителей.

Появление у ВСУ ракет ATACMS было лишь делом времени. Нам остается лишь заранее готовиться к перехвату очередного нового типа боеприпасов. У нас есть все необходимое: от «Панцирей» до С-400, нужно максимально усилить ПВО, где необходимо. Сейчас ВСУ просят F-16, и значит нам следует готовить и ВКС РФ, и ПВО к перехвату американских истребителей, — добавил Журавлев.

Ранее пресс-служба Совета нацбезопасности Белого дома подтвердила передачу Вашингтоном тактических ракет ATACMS Украине. Там уточнили, что поставка повысит боевой потенциал Киева.

Ранее Associated Press со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне писало, что США передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. По данным агентства, поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней, причем поставка американской тактической ракетной системы была тайной. Предполагалось, что первое официальное заявление будет сделано, когда ракеты используют на поле боя. До этого момента США крайне редко утаивали решения по отправке вооружения за границу, отмечалось в публикации.