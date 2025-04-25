В Госдуме ответили на попытки Запада дискредитировать Трампа Депутат Журавлев: Европа пытается оправдаться дискредитацией Трампа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Европа пытается оправдаться перед своим населением, дискредитируя президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы, председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев. По его словам, это делается для того, чтобы скрыть собственную некомпетентность и ошибки в поддержке Украины в ущерб национальным интересам.

В Европе ведь нужно каким-то образом объяснить собственному населению, что их страны вдруг оказались в конфронтации с Соединенными Штатами. Никто не признается в собственной глупости или предвзятости, когда в ущерб национальным интересам изо всех сил поддерживал Украину. Проще всего снова обвинить во всем Россию и происки наших агентов, к которым Трампа, между прочим, активно старались причислить еще в первый его президентский срок, — пояснил Журавлев.

Он напомнил, что аналогичные обвинения в адрес Трампа звучали еще во время его первого президентского срока, но тогда они не нашли подтверждения. Сейчас, по его мнению, Запад может фабриковать новые доказательства более тщательно, чтобы оправдать свою политику.

Тогда, кстати, напомню, ни одно из обвинений так и не нашло ни малейшего подтверждения. Возможно, сейчас станут фабриковать документы более тщательно. Ждать признаний в собственной некомпетентности от европейских политиков не стоит. Единственное, чем они овладели в совершенстве, — способностью перекладывать свою вину на других, — резюмировал Журавлев.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что страны Европы могут использовать итоги переговоров по Украине в Лондоне для давления на администрацию США. По его словам, европейцы очень хотели бы обвинить американского лидера Дональда Трампа в своих неудачах после выхода Вашингтона из переговоров по украинскому урегулированию.