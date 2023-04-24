В Госдуме нашли новый способ наказать иноагентов Депутат ГД Федоров предложил ввести налог для иноагентов и направить средства на поддержку сирот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария на имя главы Минфина Антона Силуанова. Вырученные средства политик предлагает направить на поддержку детей-сирот.

Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов, — говорится в обращении.

В письме Федоров указал на то, что в настоящее время физические и юридические лица, признанные иноагентами, имеют в системе налогообложения равные условия с другими гражданами России. Парламентарий отметил, что такие лица не имеют дополнительных налогов из-за своего статуса, хотя их основными финансовыми донорами выступают страны и институты, применяющие в отношении РФ, ее организаций и жителей санкционное давление.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.