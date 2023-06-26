В Госдуме нашли еще один способ поднять рождаемость Депутат ГД Буцкая предложила с помощью мультфильмов формировать в обществе мысль о многодетной семье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мысль о многодетной семье необходимо формировать у россиян с ранее возраста, с детского сада, заявила в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее мнению, это следует делать с помощью мультфильмов и в игровой форме. Таким образом парламентарий прокомментировала идею главы Ассоциации производителей детских товаров Михаила Ветрова о производстве в России игрушек, пропагандирующих многодетность.

Идея семьи в виде кукол прекрасна, но я бы начинала не с игрушек, а с мультфильмов, — сказала депутат.

Она отметила, что куклы могут выступать продолжение того, что ребенок увидел на экране. Сначала необходимо создать понятных детям героев, с которыми они бы выстраивали новые истории и проживали их.

Они должны увидеть, что не просто в наборе игрушек мама, папа и трое детей, для них должно быть понятно, кто это. Должна быть история, которую уже где-то ребенок увидел, и потом он в нее играет, — пояснила Буцкая.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что для повышения рождаемости в России необходимо «заниматься 10-летними», чтобы воспитать среди них культ семьи и многодетности. По его словам, на взрослых людей повлиять в этом вопросе значительно сложнее.