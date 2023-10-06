В Госдуме допустили возращение Фридмана в Россию без последствий Депутат ГД Вассерман: Фридман может вернуться в Россию и избежать последствий

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Фридман

Российский миллиардер Михаил Фридман может вернуться в Россию и избежать последствий, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Для этого, по его словам, в российском законодательстве есть лазейка.

Депутат отметил, что те ограничения, с которыми сейчас сталкивается олигарх в Британии, не многим лучше того, что его может ожидать в России. При этом Вассерман напомнил, что Фридман пожертвовал значительную сумму в пользу Украины ради снятия санкций. Это, как подчеркнул парламентарий, дело уголовное, но Фридман может избежать последствий.

В нашем законодательстве есть понятие «деятельное раскаяние», когда человек предпринимает какие-то действия, нацеленные на компенсацию причиненного им ущерба. Какие именно в данном случае действия может предпринять Фридман, точно не знаю, но уверен, что такие возможности есть, — пояснил Вассерман.

Ранее Фридман пожаловался в интервью The Times о чувстве унижения и незащищенности из-за обысков в Лондоне. Он заявил, что королевское Национальное агентство по борьбе с преступностью, прекратившее дело в отношении него, теперь должно возместить бизнесмену ущерб за незаконное проникновение, оплатить судебные издержки, а также вернуть изъятые наличные.

При этом издание пишет, что во время обысков Фридман «выпрыгнул из окна и попытался убежать». Британские юристы признали, что обыск был незаконным.