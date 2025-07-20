В Госдуме бьют тревогу из-за игр по расчеловечиванию детей

В Госдуме разрабатывают законопроект, который запрещает распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей отказ от человеческой идентичности, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. В частности, речь идет об играх, распространяющихся в социальных сетях.

Она изначально имеет вид некой детской игры, но со временем это подталкивает наших детей к тому, что заставляет их отказываться от человеческой идентичности, — пояснила Буцкая.

По ее словам, через игры детям пытаются внушить, что никакие человеческие законы для них не работают, даже ПДД. Касается это и отказа от законов природы, когда ребенка пытаются уверить в том, что он – пантера и может прыгать с крыши на крышу.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести штрафы для родителей, размещающих в социальных сетях фотографии с алкогольными напитками в присутствии детей. Также, по его мнению, нужно рассматривать вопрос о возможном ограничении родительских прав.