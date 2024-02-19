В Генштабе сравнили военное искусство России и НАТО Рудской: солдаты НАТО участвуют в боях на Украине под видом наемников

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Современное военное искусство РФ превосходит натовское, это продемонстрировало отражение армией России подготовленного Западом наступления Вооруженных сил Украины летом 2023 года, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Он указал, в частности, что украинские войска понесли серьезные потери, не сумев преодолеть тактическую зону российской обороны. Также, по его словам, военнослужащие из стран НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине.

Российские войска измотали противника в обороне, разгромив его оперативные резервы, включая элитные соединения, подготовленные натовскими инструкторами. В результате стратегическая инициатива перешла к нам. В целом успешный опыт подготовки и ведения активной обороны Объединенной группировкой войск показал превосходство современного российского военного искусства над натовским, — сказал представитель Генштаба.

Рудской не исключил при этом, что очередная попытка контрнаступления ВСУ возможна в случае серьезной поддержки со стороны стран Запада, поскольку украинские войска все еще сохраняют боеспособность. Он сообщил, что военнослужащие из стран НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, управляют системами противовоздушной обороны, а также входят в составы штурмовых отрядов.

Ранее военный обозреватель Сун Чжунпин предположил, что Франция и Германия в долгосрочной перспективе не дадут Украине стать членом НАТО, опасаясь прямого конфликта с Россией. Также эксперт выразил мнение, что Киев, несмотря на подписание соглашения о безопасности с этими странами, может и не получить выгоды от него.