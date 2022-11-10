В ГД назвали мифом понятие «эпоха застоя» при Брежневе Депутат Гаврилов: так называемая эпоха застоя при Брежневе — миф

Фото: Klaus Rose/dpa/Global Look Press

Леонид Брежнев

Лидер СССР Леонид Брежнев трепетно относился к отстаиванию интересов страны — для него «защита мира и мирное развитие» государства всегда оказывались в приоритете, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Комментируя 40-летнюю годовщину смерти политика, парламентарий подчеркнул, что неслучайно многие советские люди считают лучшей в своей жизни именно эпоху Брежнева. По мнению Гаврилова, так называемая эпоха застоя — миф.

Когда некоторые либералы называют эпоху Брежнева эпохой застоя, ссылаясь, например, на неудовлетворенность потребительского спроса, хочется ответить на это, что во времена Брежнева домашние холодильники были полны. В то время люди много читали, а не смотрели YouTube. Развивался автопром, не было засилья иномарок. Именно в 60–70-е развивалось искусство и творчество, было много выдающихся деятелей в этих сферах, а после перестройки не возникло почти никого, равного им по масштабу, — отметил Гаврилов.

По его словам, после смерти Брежнева Россию очень быстро столкнули в тупик и неизвестно, что было бы со страной, не окажись у руля во время дефолта Евгений Примаков, Юрий Маслюков и Виктор Геращенко.

Примаков, Маслюков и Геращенко — люди, олицетворяющие собой последнее поколение той кадровой школы, которая жила и развивалась при Брежневе, — подытожил Гаврилов.

Брежнев умер 10 ноября 1982-го, он руководил СССР с 1964 по 1982 год.

Ранее последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов в беседе с NEWS.ru заявил, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев был «необычайно щедрым человеком, не злобным, замечательным как личность». Собеседник отметил, что скончавшийся 30 августа политик «мог разозлиться, отругать, но был отходчивым человеком южно-русского типа».