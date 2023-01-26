В ГД рассказали о начале перехода новых регионов на российские соцвыплаты Депутат Нилов: в ближайшее время начнется переход новых регионов на российские соцвыплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время начнется переход новых российских регионов к российскому порядку предоставления пенсионных и социальных выплат, а также медицинского страхования, рассказал Lenta.ru депутат Ярослав Нилов. Соответствующие законопроекты вскоре будут внесены в Госдуму на рассмотрение. Парламентарий отметил, что за основу перехода ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области на российскую систему соцвыплат будет взят крымский сценарий.

Скоро будет внесен целый пакет законопроектов, который будет определять переходные положения. За основу будет взят крымский формат. Причем речь будет идти одновременно и про пенсионные выплаты, про социальные, про медицинское страхование, — уточнил Нилов.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» ранее направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается снизить ниже общероссийского уровня возраст выхода на пенсию для жителей новых регионов страны. Его предлагается установить в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, которые работают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, рассказал лидер фракции Сергей Миронов.

До этого председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин заявил, что выдача полисов ОМС жителям новых территорий РФ начнется в феврале. По его словам, в полном объеме система ОМС заработает в присоединенных регионах с 2024 года. Он добавил, что в новых субъектах РФ система ОМС только создается, однако жители могут получить медицинскую помощь в любом другом регионе.