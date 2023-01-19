Стало известно, когда жители новых регионов смогут лечиться бесплатно

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Женщина на приеме у отоларинголога

Выдача полисов обязательного медицинского страхования жителям новых территорий РФ начнется в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илью Баланина. В полном объеме система ОМС заработает с 2024 года.

Мы планируем где-то с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов, и в полном объеме система ОМС заработает с 2024 года, — сказал Баланин.

Он добавил, что в новых субъектах РФ система ОМС только создается, однако жители могут получить медицинскую помощь в любом другом регионе.

Ранее юрист Николай Чернышук рассказал, что лечиться по полису ОМС можно как в государственных, так и в частных клиниках. Однако этот принцип распространяется лишь на те медучреждения, которые зарегистрированы в реестре территориального фонда ОМС и оказывают амбулаторно-поликлинические услуги. По его словам, частным клиникам выдают квоты на количество медицинских услуг, которые позволяют лечить пациентов с полисом ОМС бесплатно.

Сенатор Владимир Круглый ранее заявил, что законодательство о страховых медицинских организациях России необходимо изменить, закрепив за страховщиками в системе ОМС конкретные функции. По его словам, страховые медицинские компании были созданы для консультирования пациентов и помощи им в решении проблем с получением медицинских услуг. Именно в этом их основная цель и основное предназначение — они должны решать проблемы застрахованных россиян, а не переводить деньги «из одного кармана в другой», получая деньги из Фонда ОМС и направляя их лечебным учреждениям, подчеркнул сенатор.