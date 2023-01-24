В ГД подготовили проект о снижении пенсионного возраста в новых регионах РФ Миронов: в кабмин направлен проект о снижении пенсионного возраста в новых регионах России

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Сергей Миронов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается снизить ниже общероссийского уровня возраст выхода на пенсию для жителей новых регионов страны. Его предлагается установить в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, которые работают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, рассказал ТАСС лидер фракции Сергей Миронов.

До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях — 60 лет. Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ, — объяснил политик.

По его словам, установление для жителей новых территорий сроков выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин восстановит социальную справедливость. Кроме того, у людей появится дополнительная мотивация работать в этих регионах.

Миронов уточнил, что поправки о пенсионном возрасте предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». Новые нормы предлагается распространить на лиц, у которых страховой стаж составит не менее 15 лет.

Ранее председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин заявил, что выдача полисов ОМС жителям новых территорий РФ начнется в феврале. По его словам, в полном объеме система ОМС заработает в присоединенных регионах с 2024 года. Он добавил, что в новых субъектах РФ система ОМС только создается, однако жители могут получить медицинскую помощь в любом другом регионе.