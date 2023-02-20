В ГД назвали роль Украины в «европейской семье» Борреля Депутат ГД Белик: Боррель лицемерно обещает «падчерице Украине» европейские блага в обмен на борьбу с Россией

Фото: ELYXANDRO CEGARRA via imago-images.de/Global Look Press

Жозеп Боррель

Украина превратились в падчерицу у злой мачехи в лице США и их союзников, скидывающих на Киев всю грязную работу по борьбе с Россией в обмен на «мнимые блага», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Таким образом парламентарий прокомментировал заявление глав европейской дипломатии Жозепа Борреля — по словам политика, Украина уже стала частью европейской семьи, осталось только оформить это институционально. По словам Белика, выступление Борреля выглядит лицемерно.

Украина давно превратились в падчерицу, на которую злая мачеха в лице США и их союзников скидывает всю грязную работу по борьбе с Россией в обмен на мнимые блага. Очередные слова Борреля звучат лицемерно и издевательски, потому что, кроме погружения страны в еще больший хаос и конфликт, народ Украины больше ничего не получает от США и ЕС. Видимо, слова о необходимости воевать «до последнего украинца», не раз произнесенные западными политиками, в том числе и Боррелем, являются одним из условий того, чтобы считать Украину частью лишенной ценностей «европейской семьи, — добавил Белик.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности Боррель заявил, что «Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только институционализировать это решение». Дипломат подчеркнул, что ВСУ получают достаточно вооружений, но мало боеприпасов, поэтому он призвал передать Киеву больше боевых снарядов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о поставках Украине зенитных танков Gepard и указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО IRIS-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо».