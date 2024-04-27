В ГД призвали выдворить семью ребенка-мигранта за оскорбления учительницы Депутат Останина призвала выдворить семью мигрантов за оскорбления учительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила NEWS.ru, что в скандале, произошедшем в школе Батайска, где повздорили мальчик-мигрант и учительница, выход один — депортация подростка из России. По ее словам, властям «ничто не мешает привлечь к ответственности подростка и его родителей».

Это будет происходить до тех пор, пока он (мальчик. — NEWS.ru) не будет выселен вместе с родителями из Батайска на родину, откуда семья приехала. Девятикласснику 15 лет, его уже ребенком не назовешь, вполне сформировавшаяся личность, — объяснила депутат.

Останина подчеркнула, что нежелание родителей и самого мальчика жить в соответствии с культурой страны, где они находятся, должно наказываться законом.

Ничто не мешает привлечь к ответственности подростка, его родителей и выдворить за пределы РФ. Другого выхода нет. Выход один и решительный, — сказала она.

Ранее в Сети разошлось видео, как в батайской школе между девятиклассником и 71-летней учительницей русского языка случилась перепалка. Мальчик в ответ на просьбу не обижать младших ребят заявил, что «ставит на колени» русских. «Царьград» утверждает, что мальчик принадлежит к диаспоре езидов — небольшого родственного курдам ближневосточного народа, который проживает в том числе на Кавказе и в южных регионах России.

После этого активисты из «Русской общины» заблокировали школу, где произошел конфликт. Они хотели разобраться с девятиклассником. Сотрудникам силовых ведомств пришлось приехать к образовательному учреждению, чтобы урегулировать вопрос. В итоге конфликт удалось решить в кабинете директора.