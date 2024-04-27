«Русских — на колени»: диаспора угрожает учительнице из-за ребенка-мигранта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Батайск привлек внимание СМИ, когда активисты «Русской общины» осадили школу № 4 из-за конфликта между учительницей и школьником-мигрантом. Что там происходит сейчас, есть ли риски разрастания конфликта, как реагирует диаспора?

Что произошло в школе № 4 в Батайске

В Сеть попало видео с жаркой перепалкой между 71-летней учительницей русского языка и учеником 9-го класса, который обещал «ставить русских на колени». Известно, что кадры были сделаны около 4 месяцев назад.

«Смотри, это все запомнили. Он русских ставил на колени!» — возмущается учительница.

«Я не смотрю! Я их уже ставлю! Пускай запомнят навсегда. На колени всех ставлю!» — объявил школьник.

25 апреля члены «Русской общины» пришли к школе № 4, чтобы разобраться в причинах конфликта и побеседовать с директором школы и самим учеником. Они рассказали, что неоднократно пытались «вызвать на разговор» представителей диаспор, однако те не появлялись. Учительница Людмила Бородкина на видео обратилась к представителям азербайджанской и езидской диаспор. Она подчеркнула, что была возмущена тем, что девятиклассник обещал унижать русских пятиклашек, и призвала азербайджанцев и езидов заставить наглого подростка извиниться.

«Прошу вас, остановите это все! Остановите такое отношение к русским детям. Все, что я прошу, — извиниться перед детьми 5 „Г“ класса, которых обещали ставить на колени!» — заявила Бородкина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как реагировала диаспора на школьный конфликт в Батайске

«Царьград» утверждает, что девятиклассник принадлежит к диаспоре езидов — небольшого, родственного курдам ближневосточного народа, который проживает в том числе на Кавказе и в южных регионах России. Также источник сообщил, что старший брат подростка — чемпион по боям без правил (ММА). В Батайске, по данным переписи 2020 года, проживает не более 500 езидов.

Мэр Батайска Роман Волошин заявил, что конфликт исчерпан, и призвал «не поддаваться на провокации и доверять официальным источникам». Какой-либо реакции со стороны диаспоры не последовало.

«Царьград» приводит тревожное сообщение из Telegram-чатов Батайска. В чате «Беседка» местный житель написал, что в Койсуге (смыкающийся с Батайском поселок) «один ретивый представитель диаспоры записал голосом, что соберет людей и придет в школу и заставит учителя извиняться». Его слова подтвердил другой участник чата.

По данным издания, представителю диаспоры напомнили, что с такими угрозами его могут привлечь за разжигание межнациональной розни. В итоге он убавил свой пыл и пригрозил коллективной жалобой на учителя от диаспоры «за оскорбление его народа».

Есть ли другое мнение о происходящем в Батайске

Практически сразу после публикации скандального видео появились вопросы, почему 71-летняя заслуженная учительница не пытается свести конфликт на нет, а участвует в нем. Как рассказала MK.RU соученица подростка, характер у Людмилы Бородкиной непростой.

«Я его не защищаю, он часто шумит и вообще непростой парень. Про пятиклассников не знаю, было там что-то или нет. Но про колени — это от нее пошло: „Может, и меня в 71 год ты поставишь на колени?“ А он только говорил, что нет, он уважает старших. Бородкина до него докопалась. С этими извинениями к нему — каждый день. Она вообще не очень любит нерусских, мягко говоря. Не только их. Девушкам вот прямо вот так [может сказать]: „Наркоманка, проститутка“. Хотя там и рядом ничего такого нет. Она резкий человек. Но на теме „русский — нерусский“, по-моему, повернута, „мигрант“ у нее — ругательное слово», — рассказала школьница.

Школьник, однако, на опубликованном видео говорит, что «занимается спортом, чтобы русских ставить на колени».

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