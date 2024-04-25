Силовики вмешались в конфликт «Русской общины» и девятиклассника в Батайске Baza: силовики прибыли в заблокированную «Русской общиной» школу в Батайске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники силовых ведомств прибыли к школе в Батайске, которую ранее блокировали активисты из «Русской общины», сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, конфликт вместе с сотрудниками правоохранительных органов удалось решить в кабинете директора. Школа снова начала функционировать в нормальном режиме.

Активисты «Русской общины» прибыли в школу утром 25 апреля. Они хотели разобраться с девятиклассником, который пообещал «поставить на колени» учительницу русского языка. Педагог требовала от ученика публичных извинений, однако он отказывался, поэтому ее честь решили защитить общинники. Дети оказались заперты в школе на время конфликта.

Скандал, о котором идет речь, произошел еще четыре месяца назад. По данным СМИ, прежде общественники пробовали решить проблему с родителямиподростка, но те игнорировали обращения. На фоне произошедшего некоторые образовательные учреждения Батайска ужесточили меры безопасности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что студенту из Узбекистана, назвавшему русских «нацией алкашей», не место в вузе. Парламентарий призвал осудить молодого человека по всей строгости закона.