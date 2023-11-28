В ГД призвали проверить директора школы, где на уроке нарисовали свастику Депутат ГД Останина: директор не мог не знать о фашиствующем учителе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума направит в правоохранительные органы запрос о проведении проверки в элитной московской гимназии, где преподаватель информатики нарисовал на доске свастику во время урока, рассказала NEWS.ru председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее мнению, администрация образовательного учреждения должна была знать о «фашиствующем учителе» и не допускать его к занятиям.

Может, он и хороший учитель своего предмета, но его близко к детям подпускать нельзя. Не бывает, чтобы он за один раз стал фашиствующим учителем, наверняка это в чем-то еще проявлялось. Не мог директор об этом не знать. Спрашивать надо с руководителя организации, где допущено такого рода политическое преступление, преступление против нашей истории. Обязательно направим запрос на соответствие не только учителя, но и директора образовательной организации, — заявила парламентарий.

Останина отметила, что свои поступком учитель оскорбил не только учащихся, но и «всех, кто сейчас обеспечивает ему возможность в теплом уютном классе рисовать свастики». Она предположила, что пока не все осознали, что «объявленная нам война требует мобилизации внутри общества», а не только в зоне проведения спецоперации.

Депутат выразила сожаление, что такая мобилизация еще не произошла в сфере образования. Она подчеркнула, что в отношении детей в повестке должен присутствовать патриотизм.

Сообщения об инциденте в гимназии появились ранее в Telegram-каналах. По их сведениям, педагог сопроводил изображение свастики националистическими лозунгами. В настоящее время его проверяют на предмет дискредитации ВС России.

По сведениям источника NEWS.ru, учителя из гимназии уже уволили. Он добавил, что «педагог был не самый лучший», к тому же его неоднократно видели пьяным в магазине около учебного заведения.