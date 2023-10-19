В ГД предложили запретить давать оскорбительные названия населенным пунктам В Думу внесли проект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов

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В России могут ввести запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. Соответствующую инициативу на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев, передает ТАСС. Изменения предлагается внести в ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов».

Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей, — объяснил необходимость инициативы вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.

Депутаты предлагают дополнить ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов» положением, согласно которому запрещается употреблять оскорбительные и уничижительные слова в названиях населенных пунктов. Кроме того, инициатива вносит поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые разрешат региональным и муниципальным властям принимать решения по их переименованию.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности отказалась поддержать проект о введении штрафов до 5000 рублей с дальнейшим выдворением из страны для мигрантов, которые пристают к местным жителям. Эту инициативу также разработал Даванков. Он предлагал дополнить статью 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) новым положением, которое предусматривало бы штраф от 4000 до 5000 рублей для мигрантов с последующим выдворением из России за приставание к гражданам.