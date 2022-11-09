Певцов предложил ввести в экспертный совет Минкульта духовенство Дмитрий Певцов предложил включить духовенство и силовиков в экспертный совет Минкультуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что в состав экспертного совета Минкультуры следует включить представителей духовенства и силовиков. С такой инициативой он выступил в ходе правительственного часа с главой ведомства Ольгой Любимовой, сообщает «Интерфакс».

Этот экспертный совет будет выпускать правильную продукцию, — заявил Певцов.

Парламентарий также выступил за открытие творческих вузов для современных фронтовиков и создать механизм для получения бесплатного первого и второго высшего образования для тех, кто возвращается с фронтов СВО. При этом он напомнил, что многие деятели советской культуры были фронтовиками.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал современных деятелей культуры работать в интересах России. Он подчеркнул, что оскорблять государство и его граждан, получая при этом бюджетные деньги, недопустимо. По его словам, у каждого из артистов есть выбор – быть со своей страной или же предать ее.