«Быть со страной или все предать»: Володин о политике в искусстве Володин призвал деятелей культуры работать в интересах России

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Вячеслав Володин

Деятели культуры должны работать в интересах своей страны. Оскорблять государство и его граждан, получая при этом бюджетные деньги, недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с министром культуры Ольгой Любимовой.

По его словам, искусство не следует смешивать с политикой. Однако иногда творческие люди начинают «играть в политику» и при этом за бюджетные деньги разрушают государство и оскорбляет тех, кто ценой своей жизни защищает безопасность граждан. Володин подчеркнул, что так быть не должно.

Каждый имеет право на выбор: быть со страной, быть со своей семьей, со своими родителями, бороться за свое государство, идентичность, культуру, историю, религию — или это все предать, — сказал председатель нижней палаты парламента.

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