«Хамят России»: Запашный призвал лишать артистов гражданства и наград Запашный призвал лишать гражданства и наград артистов, которые «хамят России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Своим поведением и критическими высказываниями о специальной военной операции ряд деятелей культуры «дискредитируют само понятие культурного человека», считает народный артист России, директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Он призвал лишать гражданства, званий и наград тех артистов, которые «хамят России». Об этом Запашный заявил во время круглого стола «Мобилизация культуры, или Культура отмены» с участием депутатов Госдумы, культурных и общественных деятелей, передает журналист NEWS.ru.

Одно только высказывание народного артиста России Макаревича о том, что «быдло остается» [в России], говорит о многом. Мы — общество — этому не противостоим и не пытаемся выработать механизмы: а что же делать с такого рода поведением, — подчеркнул дрессировщик.

Эдгард Запашный предложил лишать российского гражданства и «народных званий и наград» тех, кто «уже является гражданином другого государства, помимо России, напрямую хамит России и вообще предает понятие русского человека». В противном случае, объяснил Запашный, «молодое поколение будет считать, что так себя вести — допустимо».

На уровне государства некоторое время назад ввели наказание за дискредитацию российской армии. Российская культура также требует защиты, — уверен артист.

Ранее сообщалось, что в Москве показали плакат с «отмененными», по мнению авторов постера, артистами, которые уехали из страны или выступали с критикой СВО. На картине изображены Алла Пугачева, Максим Галкин, Земфира, Андрей Макаревич, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Иван Ургант и другие звезды.

Авторы объяснили, что постер выполнен в стиле известного полотна Ильи Глазунова (1930-2017) «Вечная Россия», на котором художник изобразил государственных, политических, военных деятелей, деятелей культуры и науки России разных эпох. Также они признались, что «не ставили своей целью собрать на плакате именно критиканов СВО», а стремились составить «среднее собирательное той культуры, которая до недавнего времени главенствовала в России».