В ГД предложили дать отсрочку от мобилизации одной категории россиян Депутат Миронов: в ГД внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для россиян, ухаживающим за детьми-инвалидами

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий отсрочку от частичной мобилизации для россиян, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства I группы, сообщил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. По его словам, в настоящее время перечень категорий граждан, претендующих на отсрочку, «приличный, но не исчерпывающий», передает Lenta.ru.

Ведь кто, если они пойдут служить, будет ухаживать за детьми-инвалидами? Одним словом, призывать в армию их нельзя, — заявил Миронов.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» предложили освободить от мобилизации многодетных отцов, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, мужчин, которые воспитывают в одиночку даже одного несовершеннолетнего ребенка, и некоторые другие категории россиян.

В то же время в Госдуме обсудят возможность лишения отсрочки депутатов, которые хотят отправиться на спецоперацию в качестве добровольцев. О подготовке такого законопроекта рассказал депутат Виталий Милонов.