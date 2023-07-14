В Госдуме ответили Собчак на ее слова о «средневековом» запрете менять пол Депутат Лантратова: Россия не скатится в «средневековую азиатчину» после запрета менять пол

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Яна Лантратова

Россия не скатится в «средневековую азиатчину» после запрета операций по смене пола, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Таким образом она прокомментировала пост телеведущей Ксении Собчак о том, что принятый сегодня депутатами закон позорный и репрессивный.

Совершенно с этим не согласна. В США за последние 10 лет в три раза увеличилось количество фактов смены пола подростками. Это страшно и необратимо. Мы не допустим распространения неприемлемого для нашей страны явления. Это мнение [Собчак] в корне неверно. Я не знаю, в какое средневековье мы откатимся. Без медицинских показаний, о чем говорится в законе, смена пола по желанию — это ненормально, — сказала Лантратова.

Ранее Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала принятый Госдумой в третьем чтении закон о запрете операций по смене пола. Она и посетовала на то, что попытка уйти от либеральных ценностей вводит общество в «средневековую азиатчину».

Госдума за два дня провела второе и третье чтения законопроекта, который ограничивает право на хирургическую коррекцию пола и изменение гендерных маркеров в документах. Также рекомендовано при адаптации Международной классификации болезней (МКБ) 11 пересмотра сохранить классификацию из МКБ-10, где патологизированы состояния, связанные с гендерными и сексуальными предпочтениями. Одобренный в Думе документ запрещает осуществление процедуры смены пола за исключением случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий.

Критический отзыв на инициативу ранее написали юристы и врачи. Они предупредили, что проект направлен на лишение доступа транссексуалов к медицинской помощи, а также на их дискриминацию в обществе.