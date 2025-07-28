В ГД ответили на вопрос о проезде силовиков по платным дорогам

В ГД ответили на вопрос о проезде силовиков по платным дорогам Депутат Федяев: Совфед принял закон о проезде для военных по платной дороге

В Совете Федерации приняли закон о бесплатном проезде транспортных средств силовых структур по платным дорогам, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в рамках ММПЦ «Россия сегодня». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, инициатива начнет действовать, когда президент Владимир Путин утвердит ее.

Это уже принятый на настоящий момент закон, согласно которому военные, ОВД, прокуратура, Следственный комитет и некоторые другие государственные службы, Росгвардия, фельдъегерская служба, которые защищают нас, которым очень важна оперативность, они за проезд по платным дорогам не платят, — подчеркнул он.

Федяев отметил, что до этого Росавтодор нормативными документами по государственным дорогам давал силовым структурам возможность ездить бесплатно. Но есть и другие дороги, где возникали сложности, отметил он.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что увеличение стоимости проезда по платным дорогам в настоящий момент не ожидается. По его словам, такой вопрос сейчас не стоит на повестке дня.