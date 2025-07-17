В ГД ответили на издевательства мэра Львова над останками советских воинов

В ГД ответили на издевательства мэра Львова над останками советских воинов Депутат Шеремет: мэр Львова подписал себе приговор разрушением мемориала

Мэр Львова Андрей Садовой подписал себе приговор разрушением мемориального комплекса «Холм Славы», откуда были эксгумированы останки советских воинов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, украинские власти обезумели от страха полнейшего разгрома.

Терпящая крах неонацистская хунта [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), состоящая из профессиональных инквизиторов украинского народа, таких как градоначальник Львова Садовой, который, обезумев от страха полнейшего разгрома, позабыл прописную истину: «Не тревожьте покой усопших, иначе вскоре окажетесь среди них». Уверен, что публичная торговля мертвыми советскими воинами для изувера Садового, на котором креста нет, станет приговором, и его никто не увидит среди пленных неонацистов, разрушивших страну и предавших свой народ, — высказался Шеремет.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков, комментируя предложение Садового обменять эксгумированные останки советских воинов на пленных украинских военных, заявил, что власти Львова могут выбросить останки советских воинов на свалку. По его словам, Россия не может этого допустить.