В ГД ответили на идею лишить Галкина и региональных, и федеральных наград Депутат Госдумы Колунов: общество поддержит лишение Галкина не только региональных, но и федеральных наград

Большая часть «нашего общества» поддержит лишение юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не только региональных, но и федеральных наград, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий подчеркнул, что «человек отрекся от своей родины, логично, если родина откажется от такого „гражданина“».

Мы же понимаем, что Галкин сам от наград не откажется. Знаю, что мои коллеги уже предлагают законодательное решение данного вопроса. Вполне логичная мера. Человек отрёкся от своей Родины, логично — если Родина откажется от такого «гражданина». В эту процедуру вполне укладывается и лишение всех почётных званий «гражданина», которые он получил непосредственно на своей Родине или благодаря тому, что был гражданином указанного государства. Сидеть на двух стульях сегодня не получится, — подчеркнул Колунов.

Накануне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал предложение лишить артиста всех региональных наград. С соответствующей инициативой выступал Совет ветеранов. В 2004 году Галкину вручили медаль «За веру и добро», а в 2013-м — орден Почета Кузбасса.

Ранее Галкин на своем концерте в Латвии обсмеял полученные им в России награды — за творческую и общественную деятельность. Он заявил, что никогда не одобрял получение артистами званий и премий. Это, считает артист, обрекает на зависимость от стороны, выдавшей награды.

Галкин в 2004 году был удостоен медали «За веру и добро», в 2006 году получил орден Дружбы. За деятельность по обеспечению интенсивного развития Кемеровской области артиста наградили орденом Почета Кузбасса. В 2017 году артист стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» за шоу «Лучше всех!».