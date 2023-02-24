В Госдуме ответили на слова Арестовича о захвате Приднестровья за три дня Депутат Госдумы Чепа: России есть чем ответить в случае атаки ВСУ на Приднестровье

Фото: senatinform.ru

Москве есть чем ответить в том случае, если российские войска будут атакованы ВСУ в Приднестровье, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так депутат отреагировал на слова экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о возможном захвате Приднестровья за трое суток, если руководство Молдавии попросит об этом. По словам Чепы, это заявление является шантажом и попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.

Заявление Арестовича — это шантаж и попытка дестабилизировать непростую ситуацию как в Приднестровье, так и в Молдавии в целом. У нас есть чем ответь на такие действия, если наша группа войск будет атакована украинской стороной. Терять Приднестровье мы не будем, — сказал Чепа.

Министерство обороны России накануне заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье, что несет угрозу российским миротворцам, дислоцированным в республике. В ведомстве зафиксировали крупное скопление личного состава и военной техники подразделений Украины рядом с украинско-приднестровской границей. По данным Минобороны, Киев развертывает артиллерию и наращивает использование беспилотной авиации.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в феврале призвал Россию вывести войска из Приднестровья, подчеркнув, что та обещала это сделать. По его словам, цель Кишинева состоит в сохранении мира и стабильности, в том числе на левом берегу Днестра.