Молдавия призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Россия обещала вывести войска из Приднестровья и должна сделать это, заявил премьер-министр Молдавии Дориан Речан. Он подчеркнул, что цель Кишинева состоит в сохранении мира и стабильности, в том числе на левом берегу Днестра, передает «Интерфакс».

Молдавия вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы. Россия обязалась сделать это, и не один раз. Мы должны убедиться, что Россия выполнит обещанное. Это и означает демилитаризацию, — сказал Речан.

При этом он уточнил, что речь идет не о свертывании миротворческой операции, которая проводится по соглашению между Москвой и Кишиневом от 1992 года, а только об оперативной группе войск РФ. По словам премьера, российские военные находятся на территории Молдавии незаконно.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что молдавские власти «скатываются к антироссийской истерии» и порекомендовал им быть весьма осторожными в высказываниях по Приднестровью. Таким образом он ответил на призыв Речана заняться демилитаризацией региона.