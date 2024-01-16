В ГД отреагировали на гибель мужчины из-за бездомных собак в Хабаровске Бурматов обвинил власти Хабаровска в гибели мужчины после нападения стаи собак

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

После нападения стаи бездомных собак на жителя Хабаровска в отношении местных чиновников будет возбуждено уголовное дело по факту халатности и создания условий, приводящих к гибели человека, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, у регионов есть все полномочия для решения проблем с безнадзорными животными, однако большинство должностных лиц этими полномочиями эффективно не пользуются.

Сейчас у регионов есть все полномочия для решения этих проблем. Однако местные чиновники этими полномочиями эффективно не пользуются, из-за чего случаются трагедии и смерти. В регионах, где ведется отлов, стерилизация безнадзорных животных, где поддерживаются волонтерские организации, такой проблемы нет. В Хабаровске после данного случая будет проведена проверка со стороны прокуратуры. Для меня очевидно, что она закончится возбуждением уголовного дела в отношении должностных лиц по факту халатности, бездействия и создания условий, приводящих к гибели человека, — сказал Бурматов.

Ранее Владимир Бурматов заявил, что власти Бурятии не смогли гуманными способами решить проблему с бездомными животными. Так он прокомментировал усыпление 18 собак в бурятских приютах после принятия властями региона закона, разрешающего эвтаназию животных.