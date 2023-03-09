В ГД назвали свинством сообщения о запрете кавказцам работать в Wildberries Депутат Хамзаев: прокуратура проверит запрет дагестанцам и чеченцам работать в Wildberries

Фото: vk.com/sklad_wildberries

Сообщения в СМИ о запрете родившимся или прописанным в Чечне и Дагестане работать в Wildberries должна проверить прокуратура, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отметил, что к нему, как парламентарию от Республики Дагестан, периодически обращаются уроженцы кавказских республик из-за отказа ряда компаний их трудоустраивать. По его словам, подобные инциденты являются «моральным свинством».

Ко мне, как к депутату ГД от Республики Дагестан, периодически обращаются люди, родившиеся в Республике Дагестан и имеющие прописку в Республике Дагестан и не только, из кавказских республик в том числе, [с жалобами на то], что ряд компаний, при наличии всех тех же необходимых требований к кандидату, отказывают [им в трудоустройстве], так как люди родились в тех регионах. Я бы отнес это к категории морального свинства, неуважения, — добавил Хамзаев.

Депутат отметил, что такие случаи надо пресекать и не оставлять на самотек. Разбирая же подобные инциденты, важно «не попасть в корпоративные разборки, когда новость появляется или исчезает, потому что это выгодно или невыгодно конкурентам». Парламентарий подчеркнул, что даст юридическую оценку и добьется проверки со стороны компетентных органов, включая прокуратуру, если эти сообщения о WIldberries подтвердятся.

Ранее в пресс-службе Wildberries заявили NEWS.ru, что жители Чечни и Дагестана могут беспрепятственно устроиться на работу в WB. До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в компании существует определенный устав, согласно которому чеченцы и дагестанцы не могут получить должность в фирме.