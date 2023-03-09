В Wildberries опровергли дискриминацию чеченцев и дагестанцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Чечни и Дагестана могут беспрепятственно устроиться на работу в Wildberries, рассказали NEWS.ru в пресс-службе онлайн-ретейлера. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в компании существует определенный устав, согласно которому чеченцы и дагестанцы не могут получить должность в фирме.

В очередной раз Telegram-каналы придумывают несуществующие события, снимают сомнительные видео, публикуют откровенные фейки и не несут за это никакой ответственности. <…> Только в логистических комплексах нашей онлайн-платформы работают несколько тысяч жителей этих регионов страны. Мы очень высоко ценим их как работников и коллег, они отличаются трудолюбием и доброжелательностью, — заявили в Wildberries.

В пресс-службе также предложили журналистам Baza приехать на встречу с сотрудниками маркетплейса из Чечни и Дагестана.

Ранее на подмосковном складе Wildberries прошла проверка миграционного учета граждан. Для этого приехали полиция и ОМОН.

До этого Роспотребнадзор попросили разъяснить законность взимания компанией Wildberries платы с покупателей за возврат товаров в пункте выдачи — с человека взимают сумму до 100 рублей, если он откaзывается «от одной единицы качественного товара». В компании же отметили, что тестируют программу ответственных покупок с 2021 года, в результате количество брака уменьшилось на 30%, а вещи стали приходить в хорошем состоянии без многочисленных примерок.