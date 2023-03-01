В Wildberries объяснили появление ОМОНа и полиции на подмосковном складе В Wildberries заявили, что на складе компании идет проверка миграционного учета

Фото: vk.com/sklad_wildberries

На складе Wildberries проходит проверка миграционного учета граждан, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что на склад онлайн-ретейлера в подмосковных Котельниках приехали полиция и ОМОН.

На одном из складов компании проходит проверка миграционного учета граждан — в стандартном для данной процедуре режиме. Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT писал, что у сотрудников берут образцы ДНК.

До этого Роспотребнадзор попросили разъяснить законность взимания компанией Wildberries платы с покупателей за возврат товаров в пункте выдачи — с человека взимают сумму до 100 рублей, если он откaзывается «от одной единицы качественного товара».

В компании же отметили, что тестируют программу ответственных покупок с 2021 года, в результате количество брака уменьшилось на 30%, а вещи стали приходить в хорошем состоянии без многочисленных примерок. Также в компании заявили, что расширяют программу лояльности и в настоящее время ряду покупателей доступен бесплатный возврат товаров.