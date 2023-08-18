В ГД назвали «100%-м вбросом» информацию о скорой мобилизации Депутат Соболев призвал не ждать новую волну мобилизации в сентябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о том, что на 25 сентября якобы запланировано возобновление мобилизации, не соответствует действительности, сообщил NEWS.ru член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев. По его словам, на текущий момент ведется только плановый набор на контрактную службу.

Эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Никакой мобилизации ожидать не следует. Сейчас продолжается плановый набор на контрактную службу. И проводится он на добровольной основе, для увеличения численности нашей армии. А информация про «старт мобилизации» 25 сентября — это 100% вброс, — сказал парламентарий.

Ранее Министерство цифрового развития России предложило правительству рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки IT-специалистам, не имеющим высшего образования. Эксперты ведомства предлагают ввести квалификационный экзамен, по итогам которого будет приниматься решение об отсрочке. Такая мера позволит уравнять сотрудников со средним образованием и выпускников вузов.

В свою очередь депутат ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил давать отсрочку от военной службы молодым отцам. По его мнению, отправка таких граждан в армию может негативно отразиться на демографической ситуации.