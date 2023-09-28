В ГД напомнили Трюдо, кого он не упомянул во время извинений за нациста Журавлев: извиняясь за нациста, Трюдо забыл о русских

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Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, извиняясь за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки, служившего в дивизии «Галиция» забыл упомянуть русских, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что поведение Трюдо до и после инцидента с нацистским преступником в канадском парламенте вызывает лишь омерзение.

Трюдо сознательно не указал русских, хотя всем известно, что от нацизма именно наша страна пострадала сильнее всего. Это вообще в канадской политической традиции, пакостить исподтишка, так во Вторую мировую страной руководил премьер-министр Маккензи Кинг, открыто прославлявший Гитлера и Муссолини, а потом он вовремя переобулся и как-то оказался в числе победителей. Уверен, что и у Трюдо уважения к нам добавится после нашей победы на Украине, — завил Журавлев.

Журавлев также отметил, что канадский премьер сначала радовался, приветствуя Хунку, который из своей биографии никогда не делал тайны, потом изображал, что случилась ошибка, которая могла бы обидеть евреев или поляков.

Просто испугался, что попадет в списки пособников нацистских преступников, а у израильского Моссада, к примеру, с ними разговор короткий, — резюмировал депутат.

Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады в честь приезда президента Украины Владимира Зеленского. На то, что он является бывшим бойцом дивизии СС «Галичина», обратили внимание ряд СМИ.

Позднее спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя ответственность за произошедшее. Он принес публичные извинения, добавив, что ни он, ни остальные члены парламента не знали, кого они будут чествовать.