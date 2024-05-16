В ГД намерены доработать проект об отсрочке от мобилизации отцов трех детей Останина намерена продвигать проект об отсрочке от мобилизации отцов трех детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с NEWS.ru заявила, что планирует продвигать законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов трех несовершеннолетних детей, несмотря на рекомендацию отклонить инициативу. Она заметила, что депутаты должны действовать в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о многодетных семьях.

Мы понимаем, что указ президента дает нам — авторам этого законопроекта — говорить о возможности проведения частичной мобилизации, с освобождением многодетных отцов. Многодетными отцами являются мужчины, воспитывающие трех или более детей, как и говорится в указе президента, — объяснила Останина.

Депутат подчеркнула, что все комитеты Госдумы должны подчиняться единым установленным стандартам. В случае с мобилизацией отцов трех детей речь идет об указе президента, добавила она.

Если комитетам указы президента — не указ, то я не очень понимаю, в каком правовом пространстве мы живем. Поэтому буду настаивать на том, чтобы нам дали возможность доработать этот законопроект, — заключила Останина.

Ранее комитет Государственной думы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам трех несовершеннолетних детей. По мнению депутатов, расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании Вооруженных сил России.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец, комментируя эту новость, заявила, что многодетные отцы трех несовершеннолетних детей в России должны получить отсрочку от мобилизации. Она утверждает, что многодетная семья — это надежда страны на возрождение демографии. Как отметила омбудсмен, отсрочка от мобилизации может стать стимулом, чтобы семьи становились многодетными.