Омбудсмен возмутилась предложению отправлять многодетных отцов на фронт Омбудсмен Волынец: отсрочка от мобилизации для семей возродит демографию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многодетные отцы трех несовершеннолетних детей в России должны получить отсрочку от мобилизации, заявила в беседе с NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец. По ее словам, многодетная семья — это надежда страны на возрождение демографии. Как отметила омбудсмен, отсрочка от мобилизации может стать стимулом, чтобы семьи становились многодетными.

Конечно же, необходимо дать возможность отсрочки многодетным отцам. Многие отцы все равно идут как добровольцы, потому что они приняли такое решение. Но если мы говорим о многодетности и о том, что многодетная семья — это надежда России на возрождение демографии страны, то все-таки данную меру поддержки нужно оставлять. Эта мера для многих семей может стать стимулом, чтобы эта семья стала многодетной, — высказалась Волынец.

Ранее комитет Государственной думы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам трех несовершеннолетних детей. По мнению депутатов, расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании Вооруженных сил России. Один из авторов инициативы депутат Нина Останина заявила, что будет добиваться принятия законопроекта. По ее мнению, до комитета инициатива «просто не дошла».