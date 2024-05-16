В ГД не поддержали проект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

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Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам трех несовершеннолетних детей, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соответствующее заключение. В документе отмечается, что расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании ВС РФ.

Отмечается, что правительство также не поддержало законопроект, отметив, что тот нуждается в доработке. Один из авторов инициативы, депутат Нина Останина, намерена добиваться принятия проекта. По ее словам, до комитета инициатива «просто не дошла».

При частичной мобилизации возможна отсрочка для отцов с тремя детьми. В указе президента дано определение, что многодетная семья — это не с четырьмя, а с тремя детьми, — пояснила Останина.

Канал напомнил, что осенью 2022 года Минобороны предоставило отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Однако в январе данная директива была отменена.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в Вооруженных силах страны есть определенные проблемы с комплектованием, однако речь о мобилизации не идет. По его словам, к приоритетным задачам ведомства относится в первую очередь вопрос вооружения российской армии в зоне спецоперации.