Белоусов раскрыл, ожидается ли в России мобилизация Белоусов исключил проведение мобилизации в рамках комплектования ВС РФ

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В Вооруженных силах РФ есть определенные проблемы с комплектованием, однако речи о мобилизации не идет, заявил во время консультаций в Совфеде кандидат на пост министра обороны страны Андрей Белоусов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, к приоритетным задачам ведомства относится в первую очередь вопрос вооружения российской армии в зоне спецоперации.

Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах, но этот процесс уже запущен, как призыв граждан, так и, особенно важно, контрактование, — подчеркнул Белоусов.

Кандидат на должность главы МО также уточнил, что главной задачей в рамках СВО являются поставки военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая предложил назначить главой Минобороны Андрея Белоусова. До этого кандидат от российского лидера работал первым вице-премьером.

Военкор Семен Пегов, комментируя кандидатуру Белоусова на пост министра, отметил, что он никогда не мнил и вряд ли станет мнить себя потенциальным маршалом, даже если станет главой военного ведомства. По его словам, чиновник знает границы зоны собственной ответственности, что делает его эффективным управленцем.