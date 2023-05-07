В ГД намекнули на использование «американского» метода борьбы с терроризмом Депутат Госдумы Журавлев призвал обуздать терроризм путем создания полулегальной тюрьмы

Фото: Общественное достояние/Kathleen T. Rhem/wikimedia.org

Если бы учреждение, аналогичное американской тюрьме в Гуантанамо, существовало в России, то преступники, возможно, побоялись бы подорвать автомобиль писателя Захара Прилепина, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что тюрьма стала известна благодаря пыткам и издевательствам, поэтому она внушает страх террористам и их пособникам.

В США прекрасно понимают, что наличие такой полулегальной тюрьмы — важный фактор, который способствует обузданию терроризма. Достаточно косвенных улик, родственных или дружеских связей, и вы уже узник с весьма мрачной жизненной перспективой — оттуда практически не возвращаются, — пояснил Журавлев.

По его словам, потенциальных преступников часто останавливает то, что в Гуантанамо может оказаться не только он. Журавлев рассказал, что в полулегальном учреждении также могут оказаться мать, брат, сестра, жена или сосед по лестничной клетке.

Уверен, что это вполне могло бы удержать от преступления и того самого украинца, получившего российский паспорт, которого подозревают в покушении на Прилепина. Это вообще не обязательно утверждать законодательно, пусть просто террористы знают, что такие последствия будут неотвратимы, — заявил депутат.

Прилепин был ранен при подрыве автомобиля в Нижегородской области утром 6 мая. В машине с писателем был только водитель Александр Шубин, который скончался на месте. По версии следствия, в районе 11 часов в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель.