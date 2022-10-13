Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не обсудили Украину Ушаков призвал не делать политических выводов из того, что Эрдоган не поднял тему Украины на встрече с Путиным

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Помощник президента России Юрий Ушаков призвал не делать политические выводы из того, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не поднял тему конфликта на Украине, передает «Интерфакс». По его словам, во время переговоров политики потратили много времени на обсуждение торгово-политической тематики, газовых соглашений и активизации торгово-экономических отношений.

Ушаков добавил, что идея Анкары о «пятисторонних переговорах» по Украине «зависла в СМИ» в виде публикаций. По словам помощника президента, с Москвой по дипломатическим каналам ее не обсуждали.

Никто эту идею не конкретизировал. Идея повисла только в СМИ. Но на сегодняшнем политическом уровне она не обсуждалась совершенно, — заявил Ушаков.

При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от любых контактов, но в настоящее время «просто непонятно, что обсуждать».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на саммите СВМДА в Астане президент РФ и турецкий лидер не обсуждали проведение пятисторонних переговоров по Украине.

Эрдоган ранее подтвердил стремление Анкары предоставить площадку для проведения встречи Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Он добавил, что огорчен из-за возникшей атмосферы войны между странами.