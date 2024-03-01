«Уничтожать все»: в Госдуме обещали жесткий ответ на атаку Крымского моста Депутат Заварзин: ВСУ получат жесткий ответ в случае атаки на Крымский мост

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

ВСУ получат жесткий ответ в случае новой атаки на Крымский мост, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, идет постоянная работа по укреплению этого объекта. Депутат отметил, что принимаются необходимые меры как с воздуха, так и с моря.

Как отвечали — так и будем отвечать. Мы укрепляем позиции по Крымскому мосту. Идет постоянная работа, ежесуточная, ежемесячная, ежеминутная. Мы принимаем меры и с воздуха, и с моря. Их соблазн, который подогревают бандеровцы, мы будем полностью купировать. Для этого разработали час смен. Отвечать будем по-простому: уничтожать все к чертовой матери. Вот и все, — сообщил Заварзин.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попало аудио, на котором высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждают, как им разбомбить Крымский мост. По ее словам, кроме атаки на мост, немецкие военные упоминают и коллег из США и Британии, «обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно».

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц во время диалога с гражданами в Дрездене заявил, что немецкие военные и войска НАТО не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. По его словам, эскалация войны между РФ и Альянсом недопустима.