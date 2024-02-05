Дальневосточная ипотека станет доступнее для участников СВО Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов их семей, сообщается на сайте Кремля. Речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан. Ответственным за выполнение поручения назначен глава российского правительства Михаил Мишустин.

Обеспечить внесение в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в СВО, и членов семей граждан, погибших в связи с выполнением задач спецоперации, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял, что участники СВО смогут получить дополнительные выплаты за наличие награды. По его словам, власти обязаны помогать тем, кто рискует собой ради страны. Так, миллион рублей выплатят тем, кто был удостоен медали «Золотая звезда» Героя РФ. За орден военные получат 500 тысяч рублей, за медаль — 200 тысяч. По 100 тысяч рублей выплатят за региональную награду — орден «За честь и мужество».

Экономист Михаил Беляев ранее заявил, что в России может появиться льготная ипотека для определенных категорий граждан. По мнению эксперта, необходимо создать льготное кредитование на покупку жилья для решения социальных вопросов, а также чтобы «пузырь непродаваемых квартир рассасывался».