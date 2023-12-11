Участники СВО смогут получить до 1 млн рублей: кому положены новые выплаты Губернатор Никитин: участники СВО смогут получить от 100 тыс. до 1 млн рублей

Фото: МО РФ

Участники СВО на Украине смогут получить дополнительные выплаты от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Кому положены деньги, что нужно сделать, чтобы их получить?

Кто получит дополнительные выплаты

В Новгородской области выплаты получат участники спецоперации, удостоенные наград.

По словам Никитина, 1 млн рублей выплатят тем, кто был удостоен медали «Золотая звезда» Героя РФ.

За орден выплатят 500 тысяч рублей, за медаль — 200 тысяч.

По 100 тысяч рублей выплатят за региональную награду — орден «За честь и мужество».

«Считаю, что мы обязаны помогать тем, кто сегодня рискует собой ради нас. И делаем мы это в том числе ради наших детей, ради того, чтобы они видели, как страна относится к своим героям», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Как предложил Путин поддержать ветеранов СВО

В ходе выступления в Северодвинске 11 декабря президент России Владимир Путин призвал распространить на участников СВО арктическую ипотеку.

«Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции, безусловно, в первую очередь. Это наша святая обязанность. Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода», — сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин на торжественной церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» в Северодвинске

Как еще хотят поддержать ветеранов СВО

11 декабря стало известно, что Фонд «Защитники Отечества» и Университет «Синергия» запустили программу бесплатного обучения и трудоустройства ветеранов СВО, а также родственников погибших военнослужащих.

Ветераны СВО и близкие погибших военнослужащих смогут бесплатно пройти обучение по любой образовательной программе университета. Во время обучения можно будет повысить уже имеющуюся квалификацию, получить дополнительное профессиональное или высшее образование в очном формате у себя в регионе либо дистанционно на базе цифровых платформ «Синергии».

«Мы дадим возможность пройти психологическую реабилитацию тем ветеранам СВО, кому это потребуется, а также запускаем на базе медицинского факультета Университета „Синергия“ курс подготовки специалистов-психологов для работы с ветеранами СВО», — сказал президент «Синергии» Вадим Лобов.

Какие льготы положены участникам СВО сейчас

Все участники СВО, включая добровольцев, получили статус ветеранов боевых действий. Теперь им положены льготы и преференции, которые есть у бывших участников войн и вооруженных конфликтов. Их гарантии закреплены в законах «О ветеранах», «О пенсионном обеспечении» и Налоговом кодексе. Ветераны имеют право на ежемесячную выплату, размер которой с февраля 2023 года составляет 3896,19 рубля.

Эта категория граждан может подать заявление на набор социальных услуг, который позволяет бесплатно получать прописанные лекарства, отдыхать в санаториях и ездить на электричках. Работающим ветеранам предоставляют ежегодный отпуск в удобное для них время. Кроме того, им положен отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней.

Фото: МО РФ

Помимо этого, ветераны вправе претендовать:

на компенсацию оплаты за наем и содержание жилья в размере 50%;

обеспечение жильем нуждающихся;

освобождение от имущественного налога на квартиру, дом, гараж. Ветеранов освобождают от земельного налога. Им облагают только площадь, превышающую шесть соток;

первоочередное право на приобретение садовых или огородных участков;

право посещать поликлиники и больницы, к которым они были прикреплены в период службы;

бесплатные протезы и протезно-ортопедические изделия, кроме зубных;

Также мобилизованные, добровольцы, контрактники в зоне СВО и члены их семей освобождаются от уплаты НДФЛ

Кроме того, призванные в рамках частичной мобилизации россияне, взявшие заем до призыва на военную службу, могут оформить кредитные каникулы. На время СВО платежи будут заморожены, чтобы их можно было оплатить позже. В случае гибели бойца или при получении I группы инвалидности из-за увечий, полученных в ходе службы, кредитные организации обязаны списать все его долги.

Также участникам СВО положены льготы в сфере образования, трудоустройства, туризма и бизнеса.

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