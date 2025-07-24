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24 июля 2025 в 14:06

«Судьба малых наций»: в ГД объяснили, как Армения повторяет путь Украины

Депутат Госдумы Обухов: Армения в борьбе с церковью пошла по пути Украины

Сергей Обухов Сергей Обухов Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Вполне очевидно, почему Армения пошла по пути Украины и борется с церковью, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Сергей Обухов. По его словам, церковь стала заложником политической борьбы в обоих постсоветских государствах.

Здесь даже не нужно искать других сравнений. Решая проблемы борьбы с уничтожением советского наследия и дерусификацией, мы видим, как традиционная религия подвергается зачистке. Это логика политического процесса, она неумолима, — подчеркнул парламентарий.

По мнению Обухова, пока это холодная война, но на Украине она уже перешла «в стадию горячей гражданской войны». Армения идет с небольшим опозданием, и не мудрено, что в стране тоже может начаться горячая фаза гражданского противостояния, добавил депутат.

Как только ты отказываешься от своих корней и союза с Россией, ты сразу становишься игрушкой в руках различных геополитических сил и внутренних кланов. Все государства-лимитрофы, которые отстают от одного берега геополитического, будут подвергаться всем геополитическим штормам и таскаться по рифам. Такова судьба малых наций, никуда от этого не деться, — резюмировал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви. По его словам, это позволит избрать нового католикоса всех армян. Политик подчеркнул, что намерен добиться ухода нынешнего католикоса Гарегина II.

Армения
церковь
Украина
Сергей Обухов
Екатерина Укушева
Е. Укушева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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