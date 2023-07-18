Суд впервые признал незаконным включение журналиста в реестр иноагентов Суд во Владивостоке признал незаконным внесение журналиста Губарева в реестр иноагентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский районный суд Владивостока признал незаконным и подлежащим отмене решение Минюста о внесении в реестр иноагентов журналиста из Владивостока Даниила Губарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает «Коммерсант». При этом журналист рассказал, что рад победе, но считает, что решение может быть отменено.

Рад, что мы победили в суде. Но не удивлюсь, если опять все вернут назад,— сказал Губарев.

Журналист был признан иноагентом в марте. По мнению Минюста, он проживает за пределами России и распространял материалы, созданные иностранными агентами. В публикациях в соцсетях он критически оценивается деятельность властей Приморья.

Ранее Министерство юстиции признало нежелательной в России деятельность организации BDR Novaja Gazeta-Europe - это юридическое лицо, занимающееся выпуском издания «Новая газета. Европа». В конце июня Генеральная прокуратура России признала ее работу нежелательной в РФ.

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность издания «Новая газета. Европа» в июне. Поводом в ведомстве назвали угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства.