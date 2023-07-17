Минюст признал нежелательным издание «Новая газета. Европа» Минюст признал нежелательной в России деятельность латвийской НПО Novaja Gazeta-Europe

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Министерство юстиции признало нежелательной в России деятельность организации BDR Novaja Gazeta-Europe, сообщается на сайте ведомства. Это юридическое лицо, занимающееся выпуском издания «Новая газета. Европа». В конце июня Генеральная прокуратура России признала ее работу нежелательной в РФ.

Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация BDR Novaja Gazeta-Europe (Латвийская Республика), — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность издания «Новая газета. Европа» в июне. Оно создано журналистами «Новой газеты» в 2022 году. Поводом в ведомстве назвали угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства.

Ранее Минюст России включил Всемирный фонд дикой природы (WWF, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень нежелательных организаций. До этого организацию признали иностранным агентом за попытки повлиять на решения властей России и распространение о них негативной информации.