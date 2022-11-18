Суд в Пензе прекратил дело Герасимова по статье о дискредитации ВС России

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Пензенский суд прекратил дело Альберта Герасимова по статье 20.3.3. КоАП из-за отсутствия состава правонарушения, сообщает Telegram-канал «Сетевые свободы». До этого эксперты Минюста пришли к выводу, что фраза «Миру мир, войны не нужно вот девиз отряда Дружба» не является побуждением к дискредитации Вооруженных сил РФ.

Суд в Пензе прекратил дело Альберта Герасимова по статье 20.3.3 КоАП в связи с отсутствием состава правонарушения, — говорится в сообщении.

Известно, что эти слова были написаны синей и желтой красками на заборе бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Ранее Гагаринский суд Москвы ранее оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии. В видеоинтервью он негативно отозвался о специальной военной операции РФ на Украине. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Как стало известно в ходе слушания, поводом для составления протокола стали высказывания о спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно заключению эксперта-лингвиста, Смольянинов характеризовал «действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».