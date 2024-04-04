Суд отказался арестовать гендиректора одного из крупнейших букмекеров ТАСС: главу «Мелбета» Ляпустина не стали арестовывать по делу о мошенничестве

Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции г. Москвы

Суд не стал арестовывать главу одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости. Отмечается, что ему назначен запрет определенных действий.

Ляпустину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, — сказала собеседница агентства.

Ляпустина подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, на 90 млн рублей. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи «Спортлото», ряда букмекерских контор и физических лиц из России. В общей сложности ограничительные меры коснулись 287 юридических и 120 физических лиц. Под санкции попали в числе прочих российские букмекерские конторы «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет» и другие.

Депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Михаил Делягин ранее предложили создать легальные файлообменники для санкционного контента. По их мнению, такая мера позволит защитить пользователей интернета от рекламы подпольных казино и букмекерских контор.