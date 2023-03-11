Зеленский ввел санкции против «Спортлото» Зеленский ввел санкции против «Спортлото», ряда букмекерских контор и физлиц из России

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи «Спортлото», ряда букмекерских контор и физических лиц из России. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на указ главы государства. По имеющимся данным, в общей сложности ограничительные меры коснулись 287 юридических и 120 физических лиц.

Зеленский ввел санкции против ряда букмекерских компаний, которые связаны с РФ <...>. Под санкции попал российский оператор государственных лотерей «Спортлото», — пишет «Клименко Тайм».

По имеющимся данным, под санкции попали, в числе прочих, российские букмекерские конторы «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет» и другие.

Отмечается, что большинство подсанкционных физических лиц — граждане РФ, однако также рестрикции приняты в отношении граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому были введены в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, среди которых оказался Росатом, а также его «дочки». По его словам, данный пакет ограничений является не последним в отношении российской отрасли. Зеленский не стал уточнять, какие еще санкции Киев планирует ввести против российских компаний.